Repubblica, Iachini ieri ha chiesto alla squadra di compattarsi, ora toccherà a Commisso caricarli

Commisso etichetta come fake news le voci che vorrebbero la dirigenza viola interessata a Sarri per il futuro non più così lontano. La realtà però non è così distante da questo scenario. Sarri piace eccome. Il suo contratto che lo lega alla Juventus e per il quale il tecnico toscano sta cercando e trovando una risoluzione però non è un dettaglio. Difficile muoversi adesso, quando il presidente ha rinnovo la fiducia a Iachini e arrivare è ancora legato ai bianconeri. La sfida con l’Udinese, domenica, diventa quasi come un’ultima spiaggia. La possibilità di arrivare a un altro allenatore poteva esserci. La terza conferma di Commisso indica la via a tutta la dirigenza. Avanti con Iachini almeno per il momento. il tecnico ieri ha parlato alla squadra, ha chiesto di compattarsi. Poi sarà il turno di Commisso che cercherà di scuotere un gruppo che certo non merita questa classifica. Lo scrive Repubblica.

