Repubblica, Fiorentina, ora Prandelli per otto mesi poi per giugno si punta su Sarri per un nuovo ciclo

In casa Fiorentina ha prevalso poi la linea della dirigenza, Joe Barone e Daniele Pradè da qualche giorno erano al lavoro per riportare a Firenze Cesare Prandelli. Il rischio? Che questa stagione scivolasse via come un anno di transizione, la Fiorentina non può permetterselo. Otto mesi quindi per il mister di Orzinuovi, la Fiorentina proverà quindi a giugno ad aprire un nuovo ciclo con Maurizio Sarri. Lo scrive Repubblica.

