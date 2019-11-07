Repubblica, calciomercato: Castrovilli oggetto dei desideri di Conte all'Inter

Antonio Conte vorrebbe Castrovilli all'Inter.

Le recentissime parole polemiche indirettamente rivolte all'ultimo calciomercato dell'Inter da parte di Antonio Conte non sono di certo passate inosservate, ed a confermarlo è stamane l'edizione nazionale di Repubblica. Tanti i rimpianti dell'ex tecnico del Chelsea per calciatori non arrivati a Milano la scorsa estate. Ma la società nerazzurra guarda anche al futuro ed uno degli oggetti dei desideri del tecnico nerazzurro stavolta è proprio Gaetano Castrovilli, centrocampista che la Fiorentina ha però blindato con un contratto fino al 2024.