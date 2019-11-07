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Repubblica, calciomercato: Castrovilli oggetto dei desideri di Conte all'Inter

Antonio Conte vorrebbe Castrovilli all'Inter.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 11:18
Repubblica, calciomercato: Castrovilli oggetto dei desideri di Conte all'Inter - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Le recentissime parole polemiche indirettamente rivolte all'ultimo calciomercato dell'Inter da parte di Antonio Conte non sono di certo passate inosservate, ed a confermarlo è stamane l'edizione nazionale di Repubblica. Tanti i rimpianti dell'ex tecnico del Chelsea per calciatori non arrivati a Milano la scorsa estate. Ma la società nerazzurra guarda anche al futuro ed uno degli oggetti dei desideri del tecnico nerazzurro stavolta è proprio Gaetano Castrovilli, centrocampista che la Fiorentina ha però blindato con un contratto fino al 2024.

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