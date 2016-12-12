REPORT MEDICO ACF: BABACAR HA LA FEBBRE, BORJA CONTUSIONE. ENTRAMBI...
La Fiorentina, sul proprio sito, ha svelato il motivo del forfait sia di Babacar che di Borja Valero, entrambi non convocati per il Sassuolo
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2016 18:28
Babacar e Borja Valero non convocati per Fiorentina - Sassuolo. Questo il report medico della Fiorentina sui due calciatori e sulle motivazione dei loro rispettivi forfait: "Babacar non disponibile per sindrome febbrile. B. Valero per contusione alla gamba subita nel corso della gara contro il Qarabag"