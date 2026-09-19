Repice: "Il Napoli deve stare attento alle ripartenze viola, se è scoperto può fare una brutta fine"

Il radiocronista ha parlato del match tra viola e partenopei di domani

Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, la celebre voce della radiocronaca Francesco Repice ha offerto la sua lettura tattica e strategica in vista dell'imminente scontro diretto tra Fiorentina e Napoli.

L'impostazione della Fiorentina e la chiave tattica per il Napoli

«Non mi aspetto una Fiorentina a trazione anteriore con Vanoli: credo invece che imposterà una linea difensiva molto compatta, puntando principalmente sulle ripartenze. Una formazione di vertice deve mostrare la maturità necessaria per sfondare una difesa così schierata. Cascare nel loro tranello sarebbe letale. Al contrario, muovendo il pallone con calma e appoggiandosi con continuità al centravanti, si riuscirà a creare la breccia giusta».

Il momento di forma e l'effetto Allegri

«Chi è più in affanno tra azzurri e rossoblù? A mio avviso si equivalgono. Il Bologna deve ancora metabolizzare una disposizione tattica differente e i nuovi metodi di allenamento introdotti da Palladino. Spesso dietro queste fasi di transizione ci sono anche dinamiche di spogliatoio e di rapporto, come si è già visto a Firenze. Ciononostante, a Napoli avverto una grandissima fame di risultati attraverso il gioco, e sono convinto che Allegri riuscirà, come sempre, a trovare la quadra perfetta».