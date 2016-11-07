Renzi stanzia 2 miliardi per Firenze e dice: "Qui ci vorrebbe lo scudetto, ma questo..."

Dopo la firma il premier tifoso viola ha detto: "Altro che museo del calcio, c'è bisogno di uno scudetto...

Ieri il presidente del consiglio Matteo Renzi ha firmato con il sindaco di Firenze Dario Nardella "il patto per la città" nel quale lo Stato ha stanziato più di 2 miliardi e mezzo per i progetti per migliorare la città di Firenze. Dopo la firma del patto Matteo Renzi, super tifoso della Fiorentina ha detto: "Ci vorrebbe lo scudetto a Firenze, non il museo del calcio, ma lo scudetto non si può mettere nel patto”.