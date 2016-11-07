Renzi stanzia 2 miliardi per Firenze e dice: "Qui ci vorrebbe lo scudetto, ma questo..."
Dopo la firma il premier tifoso viola ha detto: "Altro che museo del calcio, c'è bisogno di uno scudetto...
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2016 12:14
Ieri il presidente del consiglio Matteo Renzi ha firmato con il sindaco di Firenze Dario Nardella "il patto per la città" nel quale lo Stato ha stanziato più di 2 miliardi e mezzo per i progetti per migliorare la città di Firenze. Dopo la firma del patto Matteo Renzi, super tifoso della Fiorentina ha detto: "Ci vorrebbe lo scudetto a Firenze, non il museo del calcio, ma lo scudetto non si può mettere nel patto”.