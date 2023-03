Ravanelli commenta il flop di Vlahovic: “Giocare nella Juventus non è come giocare nella Fiorentina”

Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus, ha parlato della difficoltà di Vlahovic dopo il trasferimento dalla Fiorentina alla squadra viola. Queste le sue parole a Libero:

«A Vlahovic non manca nulla per imporsi, paga le aspettative createsi per quanto è stato pagato».

D’altronde se vieni pagato 70 milioni, è lecito attendersi un rendimento da top… «Era partito bene poi è andato un po’ in difficoltà. Adesso, vedendolo giocare, Dusan non mi sembra sereno».

Cosa deve fare per risollevarsi? «Gli suggerirei di pensare solo a lavorare per la squadra, non deve assolutamente tormentarsi sul fatto che non sta facendo gol. Quelli arriveranno…».

In cosa deve invece migliorare? «Se oggi fa 10, domani deve fare 20 nel lavoro per la squadra. Deve migliorare a livello tecnico e soprattutto nei movimenti negli ultimi 30metri. Per giocare nella Juve serve infatti grande carattere e personalità. Giocare nella Juve è una cosa, nella Fiorentina è un’altra…».

Cosa cambia? «La maglia della Juve è molto più pesante da portare, serve una grande forza a livello mentale. Vlahovic deve ritrovare serenità e autostima. I grandi campioni si fanno scivolare le critiche addosso, i deboli le subiscono…».

A Pressing ha detto di preferire Milik a Vlahovic. Come mai? «Tutti gli allenatori sognano di averlo nella propria squadra. Pulisce il gioco ed è bravo nel dialogare coi compagni, oltre a segnare. Milik è un giocatore straordinario».

