Ranieri: “Siamo stati fortunati, la Fiorentina meritava di più. Alla fine Milenkovic ha sbagliato occasione enorme”

Al termine della gara del Ferraris, Claudio Ranieri ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria della Sampdoria ai danni della Fiorentina, queste le sue parole registrate da TMW

“Sapevo che sarebbe stata una partita difficile proprio per la necessità della Fiorentina di fare punti. Sapevo che sarebbe stata una partita tattica, buon per me che ho una rosa ampia e di qualità che mi permette di mandare in campo nel momento giusto gente come Candreva, Ekdal e Quagliarella. E’ tanta roba. Il primo tempo è stato molto tattico, nel secondo tempo quando ho pensato fosse il momento di spingere ho messo in campo la qualità e questo ci ha ripagato. Dopo abbiamo sofferto, c’è anche quel pizzico di fortuna che ti accompagna perché sull’ultima palla Milenkovic di testa l’ha messa fuori di poco.”

