Queste alcune delle parole rilasciate dall’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri:

Che gara sarà?

“Una bellissima sfida. La Fiorentina è stata costruita ed è stata rinforzata con il mercato di gennaio. In questo momento ha i nostri stessi obiettivi ma in futuro ne ha altri. Ora dopo la partita di Torino sarà importante confermarsi. Sarà una partita spigolosa con le due squadre che cercano spesso la profondità”.

Il fatto che la Fiorentina rischi di lottare per un obiettivo non preventivato può essere un piccolo vantaggio?

“Non so. Quando si sta in campo questi vantaggi non si vedono. Poi in partita ci sono dei piccoli vantaggi e tu devi essere bravo ad approfittarne. Alla Fiorentina c’è un allenatore coriaceo che voi conoscete bene e che io ho avuto da giocatore. So cosa infonde alla squadra. Ha vinto a Napoli e ha messo in difficoltà la Juventus, non sarà facile ma noi stiamo attraversando un buon momento e quindi non sarà facile neanche per loro”.

Ci sarà la possibilità di risucchiare la Fiorentina.

“Sono tre punti importantissimi e sia noi che la Fiorentina giocheremo per i tre punti. E questo è importantissimo”.

Può giocare Duncan. Che Fiorentina si aspetta?

“Io mi aspetto una Fiorentina che si richiude a fisarmonica e riparte a mille all’ora. Che giochi Duncan o meno dipende da Iachini”.

