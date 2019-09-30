Ranieri: "Ribery mi ha piacevolmente sorpreso. È uno dei più grandi acquisti della Serie A"

Queste le parole a Radio Rai 1 di Claudio Ranieri, l'ex viola su Franck Ribery: "Mi ha piacevolmente sorpreso. È uno dei più grandi acquisti fatti in Serie A. Montella con lui sta facendo un ottimo la...

A cura di Redazione Labaroviola 30 settembre 2019 13:12

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