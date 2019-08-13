Ranieri piace molto a Montella, sarà lui il sostituto di Pezzella in Coppa Italia

Secondo La Nazione, sarà Luca Ranieri il titolare nella gara di Coppa Italia contro il Monza vista la squalifica di German Pezzella. Il giovane viola se l'è cavata molto bene questa estate. È nato com...

Secondo La Nazione, sarà Luca Ranieri il titolare nella gara di Coppa Italia contro il Monza vista la squalifica di German Pezzella. Il giovane viola se l'è cavata molto bene questa estate. È nato come terzino sinistro ma poi da centrale è stato impiegato accanto a Ceccherini e poi a Milenkovic. Nello scorso campionato ha giocato da esterno con il Foggia in Serie B poi è arrivata la semifinale nel Mondiale Under 20. Fin da subito Ranieri è stato visto da Montella come il sostituto del capitano viola.