Ranieri: “La partita contro il Milan era una partita jolly, quella che conta sarà contro la Fiorentina”

Le parole del tecnico del Cagliari Claudio Ranieri in sala stampa dopo la sconfitta di San Siro per 5-1 contro il Milan. Le ultime due partite di campionato saranno contro Sassuolo e Fiorentina:

“Cagliari oggi poco coraggioso e aggressivo? È quello che ho detto ai ragazzi, siamo stati troppo timidi nel primo tempo senza impensierire il Milan. Certo, su quei due contropiede fare assist in modo migliore avrebbe cambiato le cose. Penso che il Cagliari oggi abbia fatto quello che poteva fare, nel secondo tempo come ci siamo spinti in avanti alla ricerca del gol negli spazi ci hanno tagliato in contropiede e non doveva accadere”

“Giocarci tutto contro la Fiorentina all’ultima giornata? Dobbiamo giocare anche a Reggio Emilia, abbiamo due spiagge: Sassuolo e Fiorentina. Dobbiamo fare due grandi partite e fare i risultati, lotteremo fino all’ultimo secondo, come avevo detto. Sarà una settimana importante, l’allenatore deve fare da contraltare all’umore del gruppo: se lo spogliatoio è troppo allegro devo farlo volare basso, se invece il morale è basso devo tenerlo allegro”

“Il Milan ha fatto come il gatto con il topo con noi? No, sicuramente siamo stati troppo timidi, ma il Milan ci ha tagliato a fettine solo quando gli abbiamo lasciato spazio. Però, sinceramente, dopo una prestazione così rimproverare i miei mi sembra un po’ troppo. Come si prepara Sassuolo? Vediamo un po’ i risultati delle altre squadre, ma sicuramente andremo corazzati come abbiamo fatto oggi: i ragazzi sono stati aggressivi, hanno corso e speso tantissimo dietro la squadra seconda in classifica. Chi dice il contrario è evidente che non ha mai giocato a calcio, o sicuramente a questi livelli”.

