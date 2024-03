Ranieri è la testa calda che fa gol: dalle liti al confronto con Italiano, è tornato al centro della Fiorentina 

La testa calda che fa gol. Con la sua incornata sblocca la gara del Franchi, segnando il suo secondo gol in campionato. Ormai, tutti conoscono il carattere focoso di Ranieri in campo. Un giocatore che dà sempre tutto, ma che spesso si fa prendere dalle situazioni perdendo un po’ il controllo. Basta pensare al “miracolato” rivolto a Paredes o alla “lite” in campo con Bonaventura contro il Maccabi Haifa. Non una partita semplice per lui e per tutti i suoi compagni di reparto. Tutto però è stato archiviato e resettato. Italiano si è confrontato con il difensore che è tornato al centro di questa Fiorentina e l’esultanza sul gol lo dimostra. Questo è Luca Ranieri, la testa calda che incorna e fa gol. Prendere o lasciare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

