Italiano: “I rigoristi non sono presi dalla strada ma perdiamo punti. C’era il secondo giallo su Mancini”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio 2-2 contro la Roma, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina

“I ragazzi sanno che hanno buttato via un’altra occasione dopo essere stati in vantaggio e dopo l’ennesimo rigore sbagliato. Alla squadra ho subito detto cosa ci aspetta dopo questa partita, conference e altra partita in campionato. Mancano tante partite e se correggiamo certe cose possiamo fare cose importante. Non abbiamo avuto malizia e furbizia, potevamo giocare con il cronometro e non lo abbiamo fatto bene.

Mi auguro che Sottil faccia questo step sul finale di stagione, si è sempre fermato sul più bello, speriamo che la prestazione di oggi può far diventare Riccardo un giocatore migliore. Non riusciamo a mettere a posto quel dettaglio come il rigore, come gestire bene il cronometro, portare la palla alla bandierina, sono dettagli che non ci hanno permesso di vincere. Stiamo crescendo e possiamo toglierci delle soddisfazioni

In allenamento sui rigori siamo infallibili, tutti quelli che lo hanno sbagliato sono rigoristi, non sono presi dalla strada, in questo momento abbiamo qualche difetto, non ci sta facendo portare a casa punti. Chi batte dà garanzie, in allenamento non sbaglia, passerà, dobbiamo continuare a lavorare cosi

Nico stava avendo delle brutte sensazioni, mi ha detto che non stava bene e quando un giocatore ti chiede il cambio devi accontentarlo. Da domani si riparte, dobbiamo analizzare quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto male ma da domani si pensa al Maccabi, manca poco alla fine della stagione e non possiamo piangerci addosso

Arthur rientra da una caviglia malconcia, ieri ha fatto solo 3 minuti di allenamento, gli ho chiesto se poteva fare 15 minuti e mi ha dato l’ok. Sia Maxime che Mandragora erano esausti. Mi aspettavo qualcosa dall’arbitro di diverso su Mancini, se al minuto 35 l’allenatore lo cambia vuol dire che c’era qualcosa”

