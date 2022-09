Ranieri: “Dico sì al ritorno di Bati alla Fiorentina, le bandiere servono. Gli andrebbe studiato un ruolo”

Ranieri e Bati hanno fatto coppia nella Fiorentina che ha vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana nel 1996. «Gabriel è un ragazzo carismatico, dico ovviamente sì a un suo eventuale ritorno. All’epoca era seguito e amatissimo, lui è rimasto molto legato alla città, lo sanno tutti. Come serietà e come uomo di riferimento posso assicurare anche io. Poi però starebbe a lui e al presidente Commisso studiare quale ruolo e dimensione attribuirgli all’interno della società. Maldini al Milan, per fare un esempio, ha potere decisionale sulla costruzione della squadra: non so se si potrebbe replicare alla Fiorentina, dipende ovviamente da cosa pensa il presidente e cosa Bati, quali competenze ritiene di avere. Dovrebbero trovare un ruolo che sta bene a entrambi. Lui è stato il rappresentante della squadra in tutto il mondo, il fiore all’occhiello della Fiorentina. Sarei assolutamente favorevole all’idea di riaverlo nel club, come sono d’accordo in generale sull’avere dei grandi ex campioni nell’organigramma delle società. Le bandiere servono, a tutti i livelli: alla città e alla squadra sicuramente». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

