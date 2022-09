Nelle ultime ore sta circolando sul web un video hard in cui spacciano il protagonista per Jorkò Ikonè, calciatore della Fiorentina. Come si vede chiaramente, qui sotto alcuni fotogrammi facciali, non si tratta chiaramente di Ikonè. Il giocatore francese viola e il protagonista del video sono chiaramente due persone distinte. Grave che si faccia girare un video associando ad un ragazzo ignaro di tutto ciò solo al fine di destabilizzarlo e diffamandolo.