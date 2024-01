Rallentamento nella trattativa tra Moise Kean e l’Atletico Madrid, su di lui può tornare la Fiorentina?

L’attaccante classe 2000 doveva arrivare nella capitale spagnola nella giornata di lunedì 29 gennaio ma al momento i Colchoneros non hanno ancora definito l’uscita di Correa, uno dei tanti attaccanti della rosa di Simeone. Sono emersi quindi i primi dubbi sulla buona riuscita dell’operazione nonostante gli accordi verbali dei giorni scorsi. In questa stagione Kean ha raccolto appena dodici presenze senza risucire mai a segnare. Oltre a questo, è ai box da un mese abbondante per un infortunio allo stinco. Lo riporta Gianluca Di Marzio

CLASSIFICA ASCOLTI TV