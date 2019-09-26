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Rai, accordo raggiunto, il nuovo centro sportivo della Fiorentina sarà a Bagno a Ripoli. Via libera della regione

Secondo quanto riportato da Tg RAI Toscana è stato raggiunto l'accordo tra la comune di Bagno a Ripoli e la Regione Toscana per la costruzione del nuovo centro sportivo della società viola che compren...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2019 21:11
Rai, accordo raggiunto, il nuovo centro sportivo della Fiorentina sarà a Bagno a Ripoli. Via libera della regione - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Tg RAI Toscana è stato raggiunto l'accordo tra la comune di Bagno a Ripoli e la Regione Toscana per la costruzione del nuovo centro sportivo della società viola che comprenderà tutti i campi delle squadre giovanili, la foresteria, gli uffici societari, la palestra e tutti gli alloggi necessari. Ecco il tweet di Sara Meini, giornalista RAI

Rai, accordo raggiunto, il nuovo centro sportivo della Fiorentina sarà a Bagno a Ripoli. Via libera della regione

Queste le parole alla RAI del sindaco di Bagno a Ripoli: "Sono molto contento, dico ai tifosi viola di stare tranquilli. Commisso vuole fare Fast, ma vuol fare qualcosa di vera qualità"

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