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Radio Radio annuncia: "Confermato, Gudmundsson è un nuovo giocatore della Fiorentina"

Il direttore editoriale di Radio Radio ha scritto poco fa dell'avvenuta definizione dell'accordo tra Genoa e Fiorentina per Gudmundsson

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2024 22:40
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Secondo quanto riportato sul suo profilo X dal direttore editoriale di Radio Radio Ilario Di Giovanbattista l'attaccante islandese del Genoa Albert Gudmundsson è un nuovo calciatore della Fiorentina. Mancherebbe solo l'annuncio ufficiale...tic..toc..tic..toc..

Di Marzio annuncia: “La Fiorentina ha migliorato l’offerta, vicino l’accordo definitivo col Genoa”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-annuncia-la-fiorentina-ha-migliorato-lofferta-vicino-laccordo-definitivo-col-genoa/263139/

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