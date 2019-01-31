Radio Bruno, non ci sono possibilità che Badelj torni alla Fiorentina. Il motivo

Secondo quanto riportato da Radio Bruno non ci sono possibilità che Milan Badelj torni a vestire la maglia viola. I motivi sono diversi, dal motivo economico dato che la Lazio chiede una cifra tra gli...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno non ci sono possibilità che Milan Badelj torni a vestire la maglia viola. I motivi sono diversi, dal motivo economico dato che la Lazio chiede una cifra tra gli 8 e i 10 miloni per il suo cartellino, altro motivo è lo stesso calciatore che si dovrebbe ridurre l'ingaggio per il suo ritorno a Firenze, come anche la società viola non impazzisce all'idea di un esborso cosi grande dal punto di vista contrattuale