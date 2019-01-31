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Radio Bruno, non ci sono possibilità che Badelj torni alla Fiorentina. Il motivo

Secondo quanto riportato da Radio Bruno non ci sono possibilità che Milan Badelj torni a vestire la maglia viola. I motivi sono diversi, dal motivo economico dato che la Lazio chiede una cifra tra gli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 13:39
Radio Bruno, non ci sono possibilità che Badelj torni alla Fiorentina. Il motivo - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno non ci sono possibilità che Milan Badelj torni a vestire la maglia viola. I motivi sono diversi, dal motivo economico dato che la Lazio chiede una cifra tra gli 8 e i 10 miloni per il suo cartellino, altro motivo è lo stesso calciatore che si dovrebbe ridurre l'ingaggio per il suo ritorno a Firenze, come anche la società viola non impazzisce all'idea di un esborso cosi grande dal punto di vista contrattuale

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