Radio Bruno, la Fiorentina vuole Matteo Politano del Sassuolo per il dopo Bernardeschi

In casa viola sembrano aver deciso il sostituto di Bernardeschi, secondo Radio Bruno il dg Corvino è pronto ad affondare il colpo per Politano

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Radio Bruno, il grande favorito della Fiorentina per rimpiazzare Federico Bernardeschi è l'esterno d'attacco scuola Roma e oggi al Sassuolo Matteo Politano. Classe 93, è reduce da una grande stagione con i neroverdi. I contatti tra i due club non sono ancora iniziati ufficialmente ma Corvino è pronto ad affondare il colpo appena sarà certa la cessione di Bernardeschi.