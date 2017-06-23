Labaro Viola

Radio Bruno, la Fiorentina vuole Matteo Politano del Sassuolo per il dopo Bernardeschi

In casa viola sembrano aver deciso il sostituto di Bernardeschi, secondo Radio Bruno il dg Corvino è pronto ad affondare il colpo per Politano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 16:21
Radio Bruno, la Fiorentina vuole Matteo Politano del Sassuolo per il dopo Bernardeschi -
Calciomercato
Fiorentina
Bernardeschi
Sassuolo
Politano
Condividi

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Radio Bruno, il grande favorito della Fiorentina per rimpiazzare Federico Bernardeschi è l'esterno d'attacco scuola Roma e oggi al Sassuolo Matteo Politano. Classe 93, è reduce da una grande stagione con i neroverdi. I contatti tra i due club non sono ancora iniziati ufficialmente ma Corvino è pronto ad affondare il colpo appena sarà certa la cessione di Bernardeschi.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok