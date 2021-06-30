Radio Bruno, Italiano è arrivato al centro sportivo della Fiorentina
Italiano sta per firmare con la Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2021 15:07
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il tecnico Vincenzo Italiano è appena arrivato al centro sportivo Davide Astori con tutto il suo staff per discutere con la Fiorentina e firmare il contratto. Inoltre attualmente l'allenatore risiede a Villa Olmi a Bagno a Ripoli in attesa di una collocazione.
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