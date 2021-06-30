L'appello di Frey: "Ribery va rispettato. Tutto quello che lui ha non lo troveremo in un altro giocatore"

Frey lancia un appello a sostegno di Ribery

"Un caro amico ed un immenso campione - ha scritto Frey sul suo profilo Instagram in un post a sostegno del suo amico Franck Ribery -.

Ha giocato in palcoscenici importanti, avuto una carriera stratosferica e negli ultimi due anni tutti noi abbiamo potuto goderne appieno il talento, domenica dopo domenica, con indosso la maglia Viola.

Firenze e la Fiorentina che fin dal primo momento hanno fatto breccia nel suo cuore, riempiendolo di affetto e profonda stima.

Un calciatore del suo calibro che ha ancora tanto, tantissimo da dare.

Esperienza, infinita classe e maturità che difficilmente potremo andare a ritrovare in un altro calciatore.

Esempio per i più giovani, leader carismatico per l’intera squadra.

Il mio è un appello da tifoso e amante di questi meravigliosi colori: Franck Ribery va RISPETTATO.

Forza Viola, sempre 💜"

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