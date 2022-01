Radio Bruno, il mercato in entrata dalla Fiorentina è chiuso, si tratta solo cessione Pulgar

Radio Bruno conferma che il calciomercato della Fiorentina è da considerarsi chiuso. L’emittente radiofonica, collegata in diretta con lo Sheraton di Milano, punto nevralgico delle trattative di mercato, da dove i viola sembrerebbero non aver intenzione di tentare un’ ultima operazione sul gong. Sfumato Augustin Alvarez, per cui la Fiorentina non si è sentita di assecondare le richieste economiche provenienti dall’Urugay, resta solo da definire la cessione in prestito di Pulgar al Galatasaray. Da tenere presente, in questo senso, che il mercato turco chiude l’otto di febbraio, è per cui ipotizzabile che la fumata bianca possa anche non arrivare nella serata di oggi.

