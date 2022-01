Parla Cabral: “Ho grandi obiettivi e vorrei stare nella Fiorentina a lungo. Chiamatemi King Arthur”

Il nuovo acquisto della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato ai media ufficiali della società viola, queste le prima parole del centravanti brasiliano classe 98:

“Sono molto contento di essere qui e di poter vestire la maglia della Fiorentina. Prima di arrivare qui ho parlato con Igor, che è brasiliano come me, abbiamo lo stesso social media manager. Non ho ancora trovato casa perchè sono appena arrivato, a Commisso ho detto che sono molto contento perchè questa è una grande opportunità per me, ho grandi obiettivi e vorrei stare qui a lungo per raggiungerli. Mi hanno parlato molto del Viola Park, mi hanno detto che è molto grande e molto bello. Mi chiamano King Arthur e sono molto contento perchè mi piace molto ma chiamatemi come volete. Mi aspetto il massimo, sono pronto a indossare questa maglia” conclude Cabral.

