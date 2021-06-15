R.Antognoni ricorda la tragedia sfiorata: "Io ero allo stadio, ero ipnotizzata"

Rita Antognoni ha pubblicato un post su Facebook.

La moglie di Giancarlo Antognoni, attuale dirigente della Fiorentina, ha ricordato l'episodio avvenuto dopo uno scontro con il portiere del Genoa, Martina, nel novembre del 1981 mentre il marito giocava la partita. Solamente il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca e evitarono il peggio.

Queste le sue parole: "Io ero allo stadio, ero come ipnotizzata, in trance, non potrò mai scordare quei momenti e anche il dopo purtroppo per tutto il resto della mia vita".

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