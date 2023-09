Qui Atalanta, Gasperini ritrova Miranchuk per il match contro la Fiorentina: da esubero a risorsa

Un’estate al centro delle voci di mercato, una lombalgia e guai fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi per un paio di mesi e tante voci messe in giro sul suo conto. Adesso Aleksej Mirančuk è di nuovo un calciatore dell’Atalanta, inserito sia nella lista della Serie A che in quella UEFA. Il talento russo sarà nuovamente a disposizione di Gasperini e potrebbe perfino ritornare tra i convocati già nella sfida di Firenze contro la Fiorentina. Il classe ’95 è rientrato da qualche settimana e sta lavorando sodo per tornare al meglio. Dopo un’ottima stagione con la maglia del Torino, adesso il fantasista sarà chiamato a rilanciarsi anche in nerazzurro. Con la maglia della Dea Miranchuk vanta un contributo ogni 110 minuti in campo: 9 gol, 7 assist in circa 1800 minuti in 56 presenze, di cui soltanto il 25% da titolare nel corso di due stagioni. Potrebbe essere lui l’uomo in più di questa Atalanta? Lo scrive Atalantini.com

