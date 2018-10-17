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Questa sera altra sfida per cuori forti. La Fiorentina Women's incontra il Chelsea in Champions League

Una Fiorentina Women’s senza respiro, lo scrive questa mattina il Corriere fiorentino. Questa sera, a novantasei ore di distanza dal match vinto contro la Juventus che ha permesso alle viola di alzare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2018 13:50
Questa sera altra sfida per cuori forti. La Fiorentina Women's incontra il Chelsea in Champions League -
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Una Fiorentina Women’s senza respiro, lo scrive questa mattina il Corriere fiorentino. Questa sera, a novantasei ore di distanza dal match vinto contro la Juventus che ha permesso alle viola di alzare al cielo la Supercoppa italiana, la squadra di Cincotta scenderà in campo a Londra, ore 20,35, per disputare l’andata degli ottavi di Champions League contro il Chelsea. Sarà una partita difficile che la Fiorentina ha potuto preparare in poco tempo e, soprattutto, che le viola dovranno giocare portandosi dietro le scorie e la stanchezza della Supercoppa e senza l’infortunata Kostova, rimasta a Firenze per le cure e gli accertamenti necessari.

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