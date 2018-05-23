Quel precedente che fa sperare Firenze. Il Galatasaray escluso dalle coppe per molto meno...

Un precedente fa sperare Firenze. Nel 2016 il Galatasaray è stato escluso per un anno da tutte le competizioni europee. Questa fu la decisione del Uefa in seguito alle indagini che hanno verificato il...

Un precedente fa sperare Firenze. Nel 2016 il Galatasaray è stato escluso per un anno da tutte le competizioni europee. Questa fu la decisione del Uefa in seguito alle indagini che hanno verificato il mancato rispetto delle regole del Fai Play finanziario da parte del club turco. I turchi avevano un debito di 164 milioni di euro.

Il Milan ha un debito di addirittura di oltre i 300 milioni di euro. Inoltre in più del Galatasaray ha anche una situazione societaria molto poco chiara, infatti la proprietà cinese non sembra molto solida. La Fiorentina guarda e spera, e guardando anche i precedenti spera in un ripescaggio in Europa.

Lorenzo Bigiotti