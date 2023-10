Quarta: “Io sono un ragazzo serio, ho sempre mostrato la mia qualità anche quando non segnavo”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina–Ferencvaros, il difensore viola Martinez Quarta ha parlato anche del suo momento, queste le parole dell’argentino:

“Vero che sono stato vicino alla partenza ma sono rimasto qui e sono felice, adesso penso al presente, è stata un’estate cosi. Sto vivendo un momento bello, sto avendo continuità e fiducia dal mister, devo continuare cosi, per me è bello segnare cosi tanto. Aver fatto il centrocampista da piccolo è quello che mi dà più qualità nell’uscita dal basso e nell’inserimento, credo sia per quello. Non è che sto facendo bene solo da oggi perchè sto segnando e quindi sto facendo vedere la mia qualità. Io sono un ragazzo serio che si allena ogni giorno, che dà il 100%, le cose non sempre vanno bene ma cerco di allenarmi e di dare il 100% nonostante tutto. Ovviamente può capitare di sbagliare ma lavoro per non fare più errore. Come detto non è da oggi che sto facendo vedere la mia qualità perchè mi alleno tutti i giorni al massimo”