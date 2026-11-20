Quanto pesa alla Fiorentina l'assenza di Pongracic: i numeri confermano le difficoltà della difesa viola

Il croato è il centrale con la media più bassa di gol subiti, ma gli infortuni costringono Vanoli a reinventare il reparto. Dragusin non riposa mai, Viery deve adattarsi al calcio italiano e i problemi sulle palle inattive preoccupano

di Stefano Tessa

La difesa viola continua a fare i conti con una retroguardia tutt’altro che impermeabile. Da quando Paolo Vanoli siede sulla panchina, la Fiorentina ha incassato almeno due reti in sette delle otto partite disputate in Serie A, riuscendo a limitare i danni soltanto contro il Napoli, nell'1-1 della quinta giornata.

Un dato allarmante per una squadra che, nonostante una buona produzione offensiva, fatica a trovare solidità e continuità. A pesare sono soprattutto le assenze di Marin Pongracic e Luca Ranieri, che hanno costretto il tecnico a reinventare un reparto arretrato sempre più in difficoltà.

I numeri evidenziano quanto possa pesare l'assenza del croato. Considerando esclusivamente le partite con Paolo Vanoli in panchina, Pongracic ha disputato 147 minuti, durante i quali la Fiorentina ha incassato tre reti, per una media di 1,84 gol subiti ogni 90 minuti.

Un dato migliore rispetto agli altri tre difensori impiegati centralmente: Ranieri registra 2,05 reti ogni 90 minuti (cinque in 219'), mentre Dragusin si attesta a quota 2,00 (16 in 720'). Peggio di tutti Viery, con 14 reti incassate in 553 minuti e una media di 2,28. Numeri da contestualizzare, soprattutto per il minutaggio ridotto di Pongracic, ma che fotografano le difficoltà del reparto.

L'unica certezza della retroguardia viola è Radu Dragusin, che ha disputato integralmente tutte le prime undici giornate. Il romeno ha disputato tutti i 990 minuti disponibili, ritrovandosi però spesso a cambiare compagno di reparto. Gli infortuni di Ranieri e Pongracic hanno infatti spalancato le porte a Viery, il centrale brasiliano arrivato in estate e quindi alle prese con un percorso di adattamento al nostro calcio.

A preoccupare è anche la fragilità della retroguardia nelle situazioni di palla inattiva e nei duelli aerei. L'assenza di Pongracic, forte dei suoi 193 centimetri di altezza, priva Vanoli di un'altra presenza fisica importante al centro della difesa. A reggere il peso del reparto è soprattutto Dragusin, che ha già conquistato 26 duelli aerei in campionato, mentre Viery, terzino adattato centrale, si ferma a sette.

Lo staff medico viola sta lavorando per recuperare Pongracic in vista della trasferta contro l'Udinese, in programma domenica 29 novembre. Il centrale croato salterà sicuramente la sfida di lunedì contro il Monza, ma l'obiettivo è quello di restituirlo a Vanoli per il successivo impegno di campionato.

Questo articolo è stato realizzato nell'ambito del corso di Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa organizzato dall'Élite Football Center.