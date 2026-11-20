Croci show ai Mondiali Under 17: doppietta in 15 minuti, Italia avanti 2-0 sulla Giamaica
Il talento della Fiorentina è partito titolare nella prima gara degli Azzurrini in Qatar e ha subito lasciato il segno con due reti
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2026 16:18
È cominciato in Qatar il cammino dell'Italia ai Mondiali Under 17 e tra i protagonisti degli Azzurrini c'è subito Federico Croci. Il giovane talento della Fiorentina, schierato dal primo minuto, si è preso la scena nei primi quindici minuti di gioco, realizzando una doppietta che ha portato l'Italia sul 2-0 contro la Giamaica.