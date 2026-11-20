Croci show ai Mondiali Under 17: doppietta in 15 minuti, Italia avanti 2-0 sulla Giamaica

Il talento della Fiorentina è partito titolare nella prima gara degli Azzurrini in Qatar e ha subito lasciato il segno con due reti

A cura di Redazione Labaroviola 20 novembre 2026 16:18

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