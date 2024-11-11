Qual è il problema di Bove? Nessun pericolo, è solo stanco e quindi la Nazionale l'ha mandato indietro

Bove è rimasto nel ritiro della sua Nazionale solo per qualche ore, poi, viste le sue condizioni fisiche, è tornato a Firenze

Aveva destato qualche preoccupazione la notizia su Edoardo Bove che, dopo poche ore dal suo arrivo al ritiro della Nazionale Under 21, era stato rimandato a Firenze perchè infortunato. In realtà il calciatore della Fiorentina non ha alcun problema fisico particolare, semplicemente è molto stanco e quindi lo staff tecnico e medico della Nazionale U21, di comune accordo con la società viola, è stato ritenuto opportuno non sforzarlo in queste due partite perchè non al meglio fisicamente. Dunque una notizia positiva per la Fiorentina che potrà utilizzare questa sosta per far recuperare al meglio il classe 2002.

LE PAROLE SU GIANFRANCO MONTI SULLA FIORENTINA

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