QS scrive: “Manchester United può fare prima offerta da 28 milioni per Amrabat nel weekend”

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del QS, si sta delineando in maniera sempre più chiara il futuro di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino rimane, speranzoso, in attesa di una chiamata dalla Spagna, magari dall’Atletico Madrid, ma a muoversi nella sua direzione, nelle ultime ore è stato soprattutto il Manchester United, assieme all’Arabia Saudita.

La Fiorentina non ha ancora letto la cifra che starebbe arrivando sul piatto del cartellino di Amrabat, anche se voci inglesi parlano di uno United ormai pronto ad avvicinare la quota 28 milioni che i viola considerano la base unica per trattare il giocatore. Sky Inghilterra e i giornali inglesi raccontano ormai da un paio di giorni che il Manchester avrebbe incassato l’ok del giocatore al trasferimento e che adesso partirà la trattativa con il club di Commisso. Giusto ipotizzare, quindi, che nel week end, al massimo all’inizio della prossima settimana, la Fiorentina raccolga la prima, vera, offerta per Amrabat e possa valutare l’opportunità di sottoscrivere la cessione del marocchino. Lo riporta TMW.

SONDAGGIO DELLA FIORENTINA PER ARTHUR? ITALIANO VUOLE GIOCATORE CON QUELLE CARATTERISTICHE