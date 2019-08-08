Pulgar va alla Fiorentina per circa 12 milioni. Pronto un triennale a 1,1 milione + bonus. Il primo obiettivo era...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il ritorno di Badelj nella giornata di ieri è stato acquistato Pulgar. Il centrocampista ha una clausola rescissoria con il Bologna di circa 12 mil...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il ritorno di Badelj nella giornata di ieri è stato acquistato Pulgar. Il centrocampista ha una clausola rescissoria con il Bologna di circa 12 milione. Pronto per lui un triennale a 1,1 milione + bonus a stagione. Si sta quindi formando una viola con il doppio regista. Prima di virare su di lui, i dirigenti viola avevano provato a convincere Cellino a cedere Tonali, ma nulla. Barone e Pradè hanno dovuto inoltre saper convincere il classe '94 a lasciare gli emiliani per un club che non gioca in Champions League.