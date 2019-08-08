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Pulgar va alla Fiorentina per circa 12 milioni. Pronto un triennale a 1,1 milione + bonus. Il primo obiettivo era...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il ritorno di Badelj nella giornata di ieri è stato acquistato Pulgar. Il centrocampista ha una clausola rescissoria con il Bologna di circa 12 mil...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 08:54
Pulgar va alla Fiorentina per circa 12 milioni. Pronto un triennale a 1,1 milione + bonus. Il primo obiettivo era... -
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il ritorno di Badelj nella giornata di ieri è stato acquistato Pulgar. Il centrocampista ha una clausola rescissoria con il Bologna di circa 12 milione. Pronto per lui un triennale a 1,1 milione + bonus a stagione. Si sta quindi formando una viola con il doppio regista. Prima di virare su di lui, i dirigenti viola avevano provato a convincere Cellino a cedere Tonali, ma nulla. Barone e Pradè hanno dovuto inoltre saper convincere il classe '94 a lasciare gli emiliani per un club che non gioca in Champions League.

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