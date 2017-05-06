Tifosi sotto la pioggia al Franchi per la Fiorentina Women's. Prefetto dice no alla tribuna coperta, il motivo...

A pagare le conseguenze di questo errore sono come al solito i tifosi viola. Il prefetto ha detto no alla richiesta della Fiorentina, la motivazione...

Ennesima figuraccia della società calcio Fiorentina. Infatti per la partita della squadra femminile viola che sarà in programma questo pomeriggio il pubblico della partita sarà in tribuna senza copertura, ci saranno 6 mila tifosi viola per la grande occasione di portare a casa lo scudetto del campionato femminile. Tutti questi tifosi però sono costretti a vedere la partita sotto la pioggia, perché a Firenze la situazione climatica non è delle migliori. In realtà la Fiorentina ha chiesto al prefetto di spostare il pubblico sotto la tribuna coperta dello stadio Franchi ma il prefetto ha negato questo permesso. Il motivo? La richiesta è stata fatta solo nelle ultime 24 ore. Quindi fuori tempo massimo. Peccato che a Firenze si sappia questa situazione da più di una settimana viste le condizioni climatiche non ottime già da alcuni giorni ma la società viola non ha saputo prevedere questa situazione.

Flavio Ognissanti