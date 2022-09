Pruzzo avvisa Italiano: “Nessuno fa turnover con la punta: serve un titolare. Così rischi di perderli entrambi”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex centravanti, Roberto Pruzzo, ha così parlato dell’alternanza tra Arthur Cabral e Luka Jovic proposta fino a questo momento da Vincenzo Italiano: “Il turnover col centravanti non lo vedo fare da nessuno. C’è sempre un titolare e un’alternativa. Così, rischi di perderli tutti e due. E’ anche vero che siamo all’inizio, perciò penso che in alcuni ruoli, almeno quelli determinanti, si vedranno delle gerarchie, mi riferisco ai difensori centrali, al regista e al centravanti. Almeno 7-8 calciatori, in una squadra, devono essere titolari, poi gli altri possono ruotare, ma nei ruoli fondamentali ci devono essere delle certezze. Capisco il momento particolare della stagione, col rischio infortuni, ma col passare dei giorni mi aspetto che ci siano più certezze. Tutti se la prendono con uno o l’altro, ma cambiando sempre tutti e tutto si crea soltanto confusione”.