Provocazioni, esultanze, dito medio e “Figli di put**”. Da dove nasce l’aggressione al tifoso dell’Inter

Sta facendo il giro d’Italia il video dell’aggressione del tifoso interista sabato sera dopo la partita tra Fiorentina e Inter. Nel filmato si vedono 4/5 ragazzi, tifosi viola, che se la prendono con il ragazzo tifoso dell’Inter colpendolo con uno schiaffo, prima di essere difeso dallo steward e di lasciare lo stadio. La violenza è sempre un grave errore, da condannare senza se e senza ma. Giusto però anche raccontare i motivi che hanno portato a questo brutto episodio.

Il tifoso si trovava nel settore dei tifosi della Fiorentina, in tribuna maratona, con la maglia dell’Inter, circondato da amici, anch’essi interisti. Ma non era l’unico, in tutto lo stadio Franchi infatti sabato sera era pieno di tifosi dell’Inter, presenti in tutti i settori. Ad ogni gol segnato dalla squadra di Inzaghi, sono stati ben 4, il tifoso ha esultato sempre in maniera provocatoria continuando a prendere in giro i tifosi viola presenti nelle sue vicinanze. Nelle sue provocazioni anche un dito medio e un “Figli di pu**ana” indirizzato ai tifosi della Fiorentina. Non era successo nulla, fino poi all’ultima esultanza, quella del 3-4 che ha visto la reazione di alcuni tifosi della Fiorentina. Da qui il video che ha fatto il giro di web e televisioni.

