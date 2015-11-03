Notizie Aggressione Fiorentina

Follia a Roma. Tifoso della Lazio aggredisce Immobile e la moglie mentre portavano il figlio a scuola
15 marzo 2024 19:45
Nardella: "Chiederò spiegazioni al sindaco di Braga, speriamo che vengano trovati i responsabili"
18 febbraio 2023 14:00
Provocazioni, esultanze, dito medio e "Figli di put**". Da dove nasce l'aggressione al tifoso dell'Inter
24 ottobre 2022 12:44
L'ultima vergogna di casa Lazio, aggredito tifoso fuori lo stadio Olimpico perchè antifascista
21 gennaio 2022 13:41
De Rossi fu multato per aver messo la fascia di Astori. A Bonucci quasi stessa multa per lo schiaffo
14 gennaio 2022 14:06
Archivio