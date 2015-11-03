Labaro Viola

Notizie Aggressione Fiorentina

Follia a Roma. Tifoso della Lazio aggredisce Immobile e la moglie mentre portavano il figlio a scuola

15 marzo 2024 19:45

Nardella: "Chiederò spiegazioni al sindaco di Braga, speriamo che vengano trovati i responsabili"

18 febbraio 2023 14:00

Provocazioni, esultanze, dito medio e "Figli di put**". Da dove nasce l'aggressione al tifoso dell'Inter

24 ottobre 2022 12:44

L'ultima vergogna di casa Lazio, aggredito tifoso fuori lo stadio Olimpico perchè antifascista

21 gennaio 2022 13:41

De Rossi fu multato per aver messo la fascia di Astori. A Bonucci quasi stessa multa per lo schiaffo

14 gennaio 2022 14:06

Vergogna a Firenze, aggrediti ragazzi della Rondinella, coinvolti anche giocatori del Fiesole

31 ottobre 2021 19:41

Archivio

Esplora l'archivio di Aggressione

Sett. 11
Sett. 7
Sett. 43 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 43