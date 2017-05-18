Proc. Badelj: "Non abbiamo avuto contatti con Milan e Roma. Lascerà la Fiorentina"

Non so cosa farà la Fiorentina. Nessun contatto nemmeno con l'Inter" così ha parlato il procuratore di Milan Badelj

L’avventura di Milan Badelj alla Fiorentina sembra essere arrivata al capolinea. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza nel 2018 e non sembrano esserci i presupposti per continuare a giocare con la maglia viola. Su Badelj tempo si era mossa anche l’Inter, salvo poi virare su altri obiettivi, mentre Milan e Roma sembrano essere le squadre più interessate ad acquistarlo in estate. Fc Inter 1908 ha intervistato in esclusiva il suo agente, Dejan Joksimovic.

Nessun rinnovo in vista con la Fiorentina e un contratto che scadrà nel 2018. In estate sarà il momento giusto per un suo trasferimento?

“Credo di sì, non so cosa farà la Fiorentina”.

In passata anche l’Inter si è mostrata interessata a Badelj. Ci sono stati contatti di recente? Può essere ancora un obiettivo per i nerazzurri?

“Nessun contatto con l’Inter da tempo, credo che abbiano già tanti giocatori nel ruolo in cui gioca Badelj”.

Milan e Roma in pole position per il giocatore?

“I giornali dicono tante cose, ma spesso molte cose non sono vere… Tempo fa dissi di non aver avuto contatti né col Milan né con la Roma. Forse è la Fiorentina ad averne avuti, ma di questo non ne so nulla…”.

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