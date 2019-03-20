Problemi al pube per Chiesa, spettro pubalgia. Potrebbe lasciare il ritiro della nazionale

Federico Chiesa non si allena sul campo di Coverciano spazzato dal vento dove la Nazionale sta preparando l’esordio nelle qualificazioni a Euro 2020, sabato sera (ore 20.45) a Udine contro la Finlandi...

Federico Chiesa non si allena sul campo di Coverciano spazzato dal vento dove la Nazionale sta preparando l’esordio nelle qualificazioni a Euro 2020, sabato sera (ore 20.45) a Udine contro la Finlandia. Il dolore al pube non accenna a diminuire e Mancini sta preparando una soluzione alternativa che dovrebbe essere Politano, favorito su El Shaarawy. Quanto a Federico nelle prossime ore sarà presa una decisione: se il dolore persisterà, potrebbe anche abbandonare il ritiro e tornare alla Fiorentina per le cure del caso.

Corriere.it