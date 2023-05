Problema pullman per la finale di Coppa Italia: non ci sono. Spostamenti macchina, possibili scontri

Come riporta questa mattina La Repubblica, se ottenere un biglietto non dovrebbe essere un problema (LEGGI QUI TUTTE LE INFO, PREZZI E MODALITA), le difficoltà principali riguarderanno gli spostamenti. Diversi viola club stanno trovando ostacoli nella prenotazione di pullman o minivan. I bus scarseggiano e in tanti si dovranno organizzare per raggiungere Roma in macchina o al limite in treno, dovendo però dormire nella capitale la notte del 24 maggio. Non da sottovalutare infine nemmeno l’aspetto relativo all’ordine pubblico: tra le due tifoserie non c’è una rivalità profonda, ma gli episodi di scontro del 2021 in piazza Alberti a Firenze prima della gara di campionato dovranno essere monitorati bene per evitare riproposizioni proprio nella finale. Verrà studiato quindi un percorso ad hoc per evitare contatti tra le fazioni e un arrivo diversificato allo stadio, con un occhio anche all’autostrada A1 che entrambe le tifoserie dovranno percorrere