Problema fisico per Bove, ha lasciato il ritiro della Nazionale U21. Torna a Firenze

Non arriva una bella notizia dal ritiro dell'Under 21 della Nazionale Italiana che si svolge a Roma, Bove torna a Firenze

Forfait dell'ultima ora nell'Italia Under 21. Come si apprende dai canali ufficiali della FIGC, infatti, Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, è alle prese con un problema fisico e ha lasciato il ritiro, mentre Luca Koleosho svolgerà degli accertamenti a seguito dei quali si capirà la sua disponibilità per le due partite. Raggiungerà invece Tirrenia il centrocampista offensivo Simone Pafundi (Losanna), inizialmente convocato con la Nazionale Under 20.

L'ELENCO DEI CONVOCATI (AGGIORNATO)

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley), Simone Pafundi (Losanna), Cristian Volpato (Sassuolo)

LE PAROLE DI LUCIANO SPALLETTI SU KEAN E COMUZZO

https://www.labaroviola.com/spalletti-ho-visto-kean-comuzzo-insieme-gli-ho-detto-stai-attento-che-adesso-fa-gol-anche-a-te/276523/