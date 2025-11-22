Probabile formazione viola: 3-5-2 confermato per Vanoli, ballottaggio serrato tra Parisi e Fortini sulla fascia

Vanoli metterà in campo un 3-5-2 con un unico ballottaggio che verrà sciolto solo a pochi minuti dall'inizio

Secondo Radio Bruno, la Fiorentina giocherà 3-5-2 con in difesa il terzetto Ranieri, Pongracic e Pablo Marì, mentre sulle fasce giocheranno Dodò e uno tra Fortini e Parisi che sono in ballottaggio visto che Gosens è ancora infortunato. A centrocampo agiranno Sohm e Mandragora ai lati di Nicolussi Caviglia in regia con Ndour, Fazzini e Fagioli in panchina pronti a subentrare. In avanti ci saranno i due titolari con Kean e Gudmundsson padroni dell'attacco viola con Dzeko e Piccoli inizialmente fuori come deciso da Vanoli.