Probabile formazione: torna Dodò, Amrabat in regia. Gonzalez in panchina. Jovic dal 1’

Nico Gonzalez ha dato last-minute la sua disponibilità a Vincenzo Italiano e, pur stringendo i denti, sarà della partita oggi contro la Juventus. Un dettaglio non di poco conto per il tecnico, che comunque dovrà rinunciare con tutta probabilità all’argentino almeno per buona parte di gara: il fastidio al tallone che lo ha messo ko quasi tutta la settimana ha ovviamente impedito all’esterno di allenarsi con regolarità negli ultimi giorni pertanto la sensazione è che al massimo l’ex Stoccarda potrà tornare utile nella parte finale di gara.

Stanno invece molto meglio gli altri elementi che, tra acciacchi fisici e stanchezza accumulata, erano stati lasciati in panchina nella trasferta di Udine: Sottil ha (quasi) risolto i fastidi alla schiena mentre Dodo e Amrabat hanno pienamente recuperato dagli straordinari a cui erano stati sottoposti nelle ultime gare al punto tale che tutti, salvo sorprese, saranno titolari in quella che per Firenze resta la gara dell’anno.

Tante alte scelte di formazione però, specie a centrocampo, restano in forte dubbio: se infatti in difesa gran parte delle maglie sembrano in partenza già assegnate con il ritorno a destra, appunto, di Dodo, di Milenkovic e Igor come al centro e di capitan Biraghi sul fronte mancino (ma il ballottaggio tra Gollini e Terracciano rimane aperto, con l’ex Atalanta favorito per il classico gioco della staffetta), in mezzo i dubbi sono destinati a restare fino all’ultima riunione tecnica. Amrabat è certo di un posto da titolare così come Barak, che dovrebbe essere riproposto dal 1’ per il terzo match di fila nell’arco di sei giorni. Tra i convocati non figura Bonaventura che, complice il lutto familiare che lo ha colpito ieri, non potrà essere disponibile: spazio così di nuovo a Maleh. Molte più certezze in attacco: oltre a Sottil, preservato a Udine poiché non al 100%, toccherà sicuramente a Jovic nel ruolo di punta centrale così come a Ikoné sul fronte destro. Lo scrive La Nazione.

