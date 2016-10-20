Probabile formazione: Tomovic titolare, Olivera a sinistra. In attacco...

Ci addentriamo anche noi nel turbinio di probabili formazioni, ecco i pareri dei più importanti quotidiani sportivi...

E' il solito rebus che accompagna le probabili formazioni della Fiorentina. Di scena stasera alle 19.00 Slovan Liberec - Fiorentina.

Secondo La Nazione, Corriere dello sport - Stadio e La Gazzetta dello sport non vi sono molti dubbi con la viola che dovrebbe schierarsi come di consueto con il 3-4-2-1: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Tello, Vecino, C.Sanchez, Olivera, Borja Valero, Bernardeschi e Babacar. Controcorrente l'opinione de Il Corriere Fiorentino che schiera si il 3-4-2-1 composto però da: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Tello, Vecino, C.Sanchez, Olivera, Ilicic, Bernardeschi e Babacar. Chi avrà ragione? Ci sbilanciamo, e anche noi proviamo ad addentrarsi nella formazione e schieriamo:

3-4-2-1: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Tello, Vecino, Cristoforo, Olivera, Zarate, Borja Valero, Babacar