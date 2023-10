Probabile formazione: Terracciano in porta, Nzola centravanti. A centrocampo ballottaggio Arthur-Maxime 

La decisione finale arriverà soltanto nel primo pomeriggio, quando Italiano svolgerà come di consueto la sua riunione tecnica alla presenza di tutta la squadra e svelerà la formazione di partenza. Ma l’idea che gravita ormai da qualche ora nella mente del tecnico è quella di affidarsi per la terza gara di fila da titolare a M’bala Nzola. Gli zero gol segnati su nove presenze (per un totale di 556′ in campo) non spaventano più di tanto l’allenatore che in settimana, dopo il pareggio di Frosinone, ha più volte parlato con il suo centravanti. E come lui anche gran parte della dirigenza. L’obiettivo è stato quello di rassicurare su tutti i fronti l’ex Spezia: sia da un punto di vista della fiducia che lo staff tecnico ripone in lui (per i numeri collezionati e l’atteggiamento visto in campo giovedi, quella dell’angolano è stata ritenuta la miglior prova da quando veste la maglia viola) sia, soprattutto, della continuità che

Italiano è ancora disposto a dare al classe ’96, a caccia di un gol che manca addirittura dall’8 aprile, peraltro contro la Fiorentina al Franchi. Da lì, dunque, da quel campo è determinato a ripartire Nzola che dopo essersi preso gli applausi dei 600 tifosi viola arrivati in Ciociaria adesso spera proprio di godersi la prima esultanza dei tanti spettatori che oggi saranno allo stadio.

Per il resto, nell’undici di partenza anti-Cagliari, è lecito attendersi qualche cambio rispetto alla formazione che tra tanti rammarichi ha pareggiato allo Stirpe: in porta non si prescinderà ancora una volta da Terracciano (l’occasione di rivedere all’opera Christensen dovrebbe arrivare giovedì nel match col Ferencvaros) mentre in difesa le scelte sembrano per lo più scontate.Se infatti per ciò che riguarda i centrali il dubbio è se l’allentare vorrà concedere un turno di stop a Martinez Quarta, rispolverando così Ranieri in coppia con Milenkovic, sulle fasce i giochi sembrano già fatti: Dodo e Pierozzi sono ai box mentre Biraghi – convocato a sorpresa – potrebbe tornare titolare solo in Conference: dunque tutto lascia pensare che spetterà a Kayode e Parisi partire dall’inizio.

Almeno dubbio in mediana dove per ora Duncan pare intoccabile: Lopez insidia Arthur anche se l’ex Juventus al momento resta in vantaggio. Chi, infine, sulla trequarti dietro a Nzola? Gonzalez e Bonaventura sembrano inamovibili mentre a sinistra Kouame è favorito su Brekalo e Sottil. Lo scrive La Nazione.

