Probabile formazione: Terracciano in porta, Gonzalez garanzia. Brekalo? Forse a gara in corso

La sensazione è che Italiano riparta dal 4-3-3. In porta Terracciano, in difesa torna Igor con Milenkovic mentre a destra e sinistra Dodò e Biraghi. In mezzo Mandragora, Barak e Bonaventura. Davanti l’unico sicuro è Gonzalez, troppo importante per privarsene. Brekalo ha poca benzina nelle gambe ma potrebbe essere utilizzato per un assalto finale. Lo scrive Repubblica.

