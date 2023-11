Probabile formazione: Milenkovic verso la panchina, Ranieri dal 1’ con Quarta. Beltran favorito su Nzola

Meno quattro alla sfida delle sfide. A quella che vale sempre qualcosa in più. Stavolta in modo particolare. Fiorentina-Juventus di domenica sera va oltre la conosciuta rivalità sportiva. Per la squadra di Italiano può essere un’occasione ghiotta da sfruttare per cancellare di colpo le sconfitte contro Empoli e Lazio. L’allenamento di ieri a porte aperte (oltre 1500 tifosi al Viola

Parka e un tifo da stadio mirato soprattutto alla supersfida di domenica sera contro la Juventus) è servito più per fare un carico d’energia nervosa piuttosto che per dare indicazioni interessanti sul piano tattico. In diversi di quelli che giocheranno dal primo minuto si sono allenati a parte. Nessuna emergenza, solo una logica di lavoro mirato e personalizzato in base agli indicatori che ha a disposizione lo staff atletico. Semmai la buona notizia porta il nome di Yerry Mina, uno che ieri ha avuto gli occhi addosso dei tifosi. Occhi curiosi, rimasti ben impressionati. Il gigante colombiano sembra star bene e questo è il primo mattoncino – fondamentale – per permettergli di esprimere la sua esuberanza fisica.

Difficile che possa competere per una maglia da titolare contro i bianconeri, ma il suo recupero è fondamentale e ben presto (magari già la prossima settimana in casa del Cukaricki) dovrebbe arrivare l’esordio in maglia viola. Di sicuro c’è che con Mina, Italiano potrebbe ritrovare una varietà di scelta nel reparto difensivo che non ha ormai da troppe settimane.Prima, però, c’è da pensare alla Juventus. E l’impressione è che Italiano abbia intenzione di cambiare poco rispetto alla partita contro la Lazio. Oggi la Fiorentina titolare è più o meno quella, con Parisi costretto a destra (ma comunque fra i migliori, ieri una botta sulla caviglia che non preoccupa) e con Biraghi che dovrà stringere i denti a sinistra. Il capitano non è al meglio, si è visto chiaramente a Roma. La speranza è che una settimana in più di lavoro e recupero possa giovargli. Al centro

Quarta è intoccabile, mentre una riflessione urge su Milenkovic. Il difensore serbo si gioca il posto con Ranieri (fortemente indiziato per essere titolare) ma nel caso dovesse giocare dovrà necessariamente togliersi di dosso la polvere dell’ultimo periodo.Se a centrocampo si va verso la conferma di Arthur, Duncan e Bonaventura (in posizione più avanzata), in attacco si riaccende il duello tra Beltran (ancora favorito) e Nzola. Sugli esterni, invece, sarà accantonato l’esperimento dell’Olimpico. Gonzalez tornerà a destra (dove adesso è più incisivo), mentre a sinistra potrebbe essere scelto Brekalo, in vantaggio su Sottil. Questo il borsino a quattro giorni dalla supersfida. Un match che per la Fiorentina vale il riscatto dopo il doppio ko contro Empoli e Lazio e la possibilità di riaccendere la corsa all’Europa che conta. Lo scrive La Nazione.

