Probabile formazione: Milenkovic dal 1’, riposa Quarta. Brekalo titolare? Cabral in vantaggio su Jovic

Gruppo praticamente al completo quello che oggi volerà in Polonia per il match con il Lech Poznan. Nella rifinitura di stamani Italiano potrà contare più o meno su tutta la rosa, con le uniche defezioni del lungodegente Sirigu e dello squalificato Quarta destinato a lasciare spazio a Igor e Milenkovic davanti a Terracciano. Tra i rientri nel gruppo dei titolari anche quello di Amrabat che affiancherà Mandragora nel 4-2-3-1 del tecnico viola, mentre le buone indicazioni fornite sabato scorso hanno fatto crescere le quotazioni di Brekalo, quanto al ballottaggio in attacco Cabral resta in vantaggio su Jovic. Da programma, dopo l’arrivo a Poznan previsto nel primo pomeriggio di oggi, Italiano e un calciatore saranno protagonisti della consueta conferenza stampa di vigilia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

